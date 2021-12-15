بالصور.. زوار معرض عمارة الحرمين يعيشون تجربة الحجر الأسود الافتراضي

بدأت وكالة شؤون المعارض والمتاحف ممثلة بالإدارة العامة للمعارض الرقمية، اليوم (الأربعاء)، في تنفيذ تجربة استعراض العالم الافتراضي للزوار في معرض عمارة الحرمين الشريفين.
وقال وكيل الرئيس العام لشؤون المعارض والمتاحف، المهندس ماهر الزهراني، إن زوار المعرض والمعتمرين تمتعوا بتجربة العالم الافتراضي من خلال تجربة الحجر الأسود الافتراضي، باستخدام تقنية vr الواقع الافتراضي، و Ar الواقع المختلط.
وأوضح الوكيل المساعد لشؤون المعارض والمتاحف، سطام المطرفي، أن التجربة الافتراضية تتيح لمستخدميها محاكاة زيارة الكعبة المشرفة، وتهدف إلى إثراء تجربة زوار وقاصدي معرض عمارة الحرمين الشريفين من خلال استخدام تطبيقات الواقع الافتراضي.
من جهتهم، أشاد الزوار بهذه التجربة الافتراضية، وتقديمها بصورة فريدة ومعبرة عما وصلت إليه المملكة من تقدم وازدهار.
وفق “أخبار 24”.