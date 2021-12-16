حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس على مناطق المملكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد التقرير اليومي لحالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، على مدن ومحافظات المملكة.
وتوقع التقرير أن تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها.
وأضاف أن الأمطار قد تشمل كذلك أجزاء من منطقتي حائل والقصيم وشرق الحدود الشمالية وشمال المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية ومنطقة تبوك وكذلك المنطقة الغربية.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر يتوقع أن تكون شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20- 40 كم/ ساعة، وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط بسرعة 20- 40 كم/ ساعة.
وبين أن حركة الرياح يتوقع أن تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن حالة البحر ستكون متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية جنوباً، وجنوبية إلى جنوبية شرقية شمالاً بسرعة 10- 30 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وحالة البحر خفيف الموج.