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جديد المحليات > شاهد.. تأثر الأمير خالد الفيصل عند حديثه عن أخيه الراحل الأمير عبدالله
16/12/2021   7:04 ص

شاهد.. تأثر الأمير خالد الفيصل عند حديثه عن أخيه الراحل الأمير عبدالله

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أثر أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، خلال حديثه عن أخيه الراحل الأمير عبدالله، وذلك خلال كلمة ألقاها في حفل جائزة الأمير عبدالله الفيصل.

ووصف الأمير خالد أخاه الراحل بالأخ والأستاذ والملهم، مبيناً أنه قدوته وهو من رباه ورعاه طفلاً وشاباً ورجلاً، قبل أن يختم حديثه متأثراً قائلاً: “رحمك الله يا عبدالله الفيصل، كم افتقدتك”.

جدير بالذكر أن الأمير عبدالله الفيصل توفي عام 2007 وهو أكبر أبناء الملك فيصل، وكان قد تولى منصب مساعد نائب الملك، كما تولى في وقت سابق مسؤولية وزارتي الصحة ثم الداخلية. وفق “أخبار 24”.

شاهد.. تأثر الأمير خالد الفيصل عند حديثه عن أخيه الراحل الأمير عبدالله

جديد المحليات
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