“الهيئة الملكية”: نسبة الإنجاز في مشروع قطار الرياض بلغت 92 %.. وهذا موعد استقبال الركاب

قال المستشار في الهيئة الملكية لمدينة الرياض حسام القرشي، إن نسبة الإنجاز في مشروع قطار الرياض بلغت 92 % حتى الآن، وذلك خلال قيامه بجولة مباشرة في أحد القطارات.
وأوضح القرشي خلال لقائه مع قناة “العربية”، أن مشروع قطار الرياض من المشاريع الضخمة على مستوى العالم، حيث إنه يضم 6 مسارات للقطارات، مشيراً إلى أنه تم استلام 184 قطاراً وتجربتها، إضافة إلى 84 محطة، وشبكة حافلات تغطي مساحة 1800 كلم.
وأضاف أن الجانب الإنشائي للمشروع والبنية التحتية تمت بنسبة 100 %، وتشطيب المحطات بلغ 80 %، واكتمال 350 كلم من سكك الحديد عبر المدينة، وذلك خلال 40 ألف ساعة تشغيل، لافتاً إلى أن المرحلة التجريبية تهدف إلى اختبار مراكز التحكم التي ستدير القطارات بدقة عالية، والتأكد من معايير السلامة والتشغيل. وفق “أخبار 24”.
وتابع أن الحافلات تمر الآن بمرحلة التشغيل التمهيدي، وبنهاية الربع الأول من السنة الحالية سيتم استقبال الركاب، مبيناً أن المشروع سيخدم المدينة بشكل أساسي للتخلص من الازدحام المروري، والانبعاثات الكربونية للسيارات.
#نشرة_الرابعة | جولة مباشرة لمراسل #العربية في أحد قطارات #مترو_الرياض قبل انطلاقه #العربية_في_الرياض@nwaf201000 pic.twitter.com/R0oQ40JcZg
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 15, 2021