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رياضة > الشاب الذي بترت قدمه بسبب السرطان.. يحصل على الميدالية الفضية في البارلمبية الآسيوية
16/12/2021   7:04 ص

الشاب الذي بترت قدمه بسبب السرطان.. يحصل على الميدالية الفضية في البارلمبية الآسيوية

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حصل الشاب السعودي علي الناصر الذي بترت ساقه بسبب السرطان على الميدالية الفضية في البارلمبية الآسيوية، محققاً المركز الثاني في البطولة.

وقال الناصر خلال لقائه ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إنه بدأ التدريب من شهر إلى شهرين للفوز بهذه البطولة، مبيناً أن جميع اللاعبين المشاركين في اللعبة أصحاء ولم يكن منهم أحد بأطراف صناعية، ورغم ذلك سطّر اسمه ضمن الفائزين.

وأضاف أن هدفه القادم رفع راية المملكة في بطولة العالم 2024 م، مبيناً أنه بدأ بالفعل التدريب في نادي الرياض لتأهيل نفسه لهذه البطولة التي تحتاج إلى التدريب لمدة عام. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أنه لم يكن متوقعاً أن هناك أشخاصاً مهتمين بمجال الجري والأطراف الصناعية، مبيناً أنه عندما وجد رياضته المفضلة أحبها بشدة كونه لاعباً سابقاً.

الشاب الذي بترت قدمه بسبب السرطان.. يحصل على الميدالية الفضية في البارلمبية الآسيوية

رياضة
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