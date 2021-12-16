“الصحة الخليجي” يصحح مفهوم واستخدامات “أعواد القطن”.. ويوضح مخاطرها

صحّح مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، المفهوم السائد والخاطئ بين الناس حول أعواد القطن التي يطلق عليها البعض اسم “أعواد الآذان”.
وأوضح المجلس أن استخدام أعواد القطن بالشكل السائد له مخاطر عديدة على الأذن منها فقدان السمع أو ثقب طبلة الأذن، وقد يتسبب في التهاب القناة السمعية، مبيناً أن الطريقة الصحيحة لإزالة الشمع الزائد من الأذن يكون في الجزء الخارجي من الأذن بقطعة قماش أو منديل جاف.
ولفت إلى أن الشمع هو في الأساس مفيد للأذن ويمنع جفافها ويقيها من الالتهاب، مؤكداً أن الأصل عدم إزالته من داخل الأذن والاكتفاء بنظافة الجزء الخارجي منها فقط. وفق “أخبار 24”.