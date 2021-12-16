“الهلال الأحمر”: أجهزة إنعاش القلب الجديدة بساحات الحرم المكي ترفع نسبة النجاة إلى أكثر من ضعفين

قال المدير التنفيذي للتميز المؤسسي في الهلال الأحمر السعودي الدكتور تيمور شكرالله جان، إن أجهزة إنعاش القلب التي تم تدشينها في ساحات الحرم المكي لإنقاذ مرضى القلب قبل وصول الإسعاف توفر فرصة كبيرة للنجاة.
وأوضح الدكتور جان خلال لقائه ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن الجهاز يرفع نسبة النجاة إلى أكثر من ضعفين، مشيراً إلى أنه سيتم تعميمه في المدارس والجامعات وأغلب الأماكن العامة.
ولفت إلى أن الهلال الأحمر سيعمل على توفير دورات تدريبية على الجهاز والإسعافات الأولية اللازمة؛ من أجل توفير الرعاية الكاملة لجميع المرضى. وفق “أخبار 24”.
فيديو | #الهلال_الأحمر: هذا الجهاز يرفع نسبة النجاة إلى أكثر من ضعفين وسيتم تعميمه في أغلب الأماكن العامة #الراصد pic.twitter.com/NP6hwGAVQU
— الراصد (@alraasd) December 15, 2021