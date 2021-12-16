“تجديد تحديات وتطلعات وإنجازات”.. أول تعليق من “الدوسري” على استمراره مع “الهلال”

أبدى لاعب فريق الهلال، سالم الدوسري، سعادته بتجديد تعاقده مع ناديه حتى عام 2025.
وغرد الدوسري، عبر حسابه بموقع تويتر، عقب التوقيع: “ليس تجديد عقد بل تجديد تحديات وتجديد تطلعات وتجديد إنجازات”.
وأتم لاعب فريق الهلال تصريحاته بقوله: “سأعمل جاهدًا مع بقية زملائي على تحقيق الهدف الأول وهو إسعاد الجماهير الهلالية”.
وجدد الهلال عقد اللاعب قبل دخوله الفترة الحرة التي تسمح للدوسري بالتفاوض مع الأندية الراغبة في خدماته دون موافقة ناديه، حيث كان ينتهي في يونيو 2022 المقبل. وفق “أخبار 24”.
ليس تجديد عقد بل تجديد تحديات وتجديد تطلعات وتجديد إنجازات..
وسأعمل جاهدا مع بقية زملائي على تحقيق الهدف الأول وهو اسعاد الجماهير الهلالية💙🙏 pic.twitter.com/45fEPKRsHV
— سالم الدوسري (@salem_d29) December 15, 2021