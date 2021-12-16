تستعد شركة “إل جي”، لإطلاق نموذج تلفاز فريد باسم (StanbyME)، يتمتع بالعديد من الميزات، حيث جرى تزويده ببطارية تتيح تشغيله بعيداً عن منفذ الكهرباء لنحو 3 ساعات.
تم تجهيز التلفاز بشاشة تعمل باللمس مقاس 27 بوصة، وتزويده بحامل متعدد الوظائف مع إمكانية ضبط ارتفاع الشاشة وإمالتها وتدويرها، بما في ذلك الانتقال إلى الاتجاه الرأسي.
ودعمت الشركة التلفاز بتطبيقات مثل “نيتفليكس” و”يوتيوب”، بالإضافة إلى تزويده بوحدة NFC لعرض الصور من أي جهاز محمول على شاشة التلفزيون. هذا إلى جانب دعمه لوصلة HDMI ومنفذ USB.
ويتصل الجهاز بشبكات Wi-Fi ويتيح تصفح مواقع الإنترنت ومشاهدة الأفلام والفيديوهات، ويمكن التحكم في شاشته اللمسية عبر جهاز لاسلكي صغير أو عبر الأوامر الصوتية، وينتظر أن تعرض الشركة تلفاز (StanbyME) الشهر المقبل في معرض CES 2022.
وفق “أخبار 24”.