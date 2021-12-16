المسند: الشمس ستغرب اليوم في هذه المنطقة ولن تشرق إلا بعد 14 يوماً

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبد الله المسند، عن حدوث ظاهرة طبيعية اليوم (الخميس)، وهي غروب الشمس لمدة 14 يومًا.
وأوضح المسند، أن الشمس ستغرب اليوم، ولن تشرق إلا بعد 14 يوما في مدينة “فرخويانسك” الروسية الواقعة على دائرة 67 درجة شمالًا، مبيناً أن هذا ينسحب على كل من يشارك المدينة في موقعها على دائرة العرض نفسها.
وكان المسند أشار في وقت سابق إلى ظاهرة مماثلة، وهي غروب الشمس في يوم 27 سبتمبر في الأماكن الواقعة على دائرة عرض 89 درجة شمالاً، ولن تشرق إلا بعد 170 يوماً، أي في 15 مارس المقبل.
وفق “أخبار 24”.