غادرت اليوم طائرتان.. انطلاق جسر جوي إغاثي سعودي لدعم الشعب الأفغاني

غادرت اليوم (الخميس)، طائرتان إغاثيتان تمثلان أول طلائع الجسر الجوي الإغاثي لدعم الشعب الأفغاني سيرّهما مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وتحمل الطائرتان على متنهما أكثر من 1.6 ألف سلة غذائية، و192 حقيبة إيوائية تزن نحو 66 طناً.
وأوضح المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، أن هذه المساعدات تأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ولي العهد؛ بالوقوف إلى جانب الأشقاء في أفغانستان.
وأبان أن الجسر الجوي الإغاثي يتضمن تسيير 6 طائرات إغاثية، تحتوي على مساعدات غذائية وإيوائية تزن أكثر من 197 طناً، لافتاً إلى أن المركز قام بتأمين مواد غذائية تزن 1.9 ألف طن، تحملها 200 شاحنة إغاثية، ستنطلق عبر قافلة برية من الأراضي الباكستانية سيتم توزيعها على الأسر الأشد حاجة في أفغانستان.
وأكّد أن هذا العمل يجسد القيم الإنسانية الراسخة التي يتحلى بها قادة هذا الوطن المعطاء، مبيناً أن هذا الجسر الجوي الإغاثي السعودي يبرز الدور المحوري للمملكة على مستوى العالم في تقديم المساعدات للمحتاجين أينما كانوا بكل حيادية. وفق “أخبار 24”.