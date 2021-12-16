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جديد المحليات > مكة: افتتاح تقاطع الطائف – السيل مع طريق المدينة المنورة بطول 9 كلم
16/12/2021   3:55 م

مكة: افتتاح تقاطع الطائف – السيل مع طريق المدينة المنورة بطول 9 كلم

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افتتح أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد القويحص تقاطع طريق الطائف – السيل مع تقاطع طريق المدينة المنورة، والذي يربط شرق مكة المكرمة ومنطقة المشاعر المقدسة مع شمال مكة المكرمة وغربها.

وأوضحت الأمانة أن المشروع بطول 9 كلم وعرض 4 حارات في كل اتجاه، بالإضافة لجزيرة وسطية بعرض 20 مترا وخطوط خدمة في المناطق السكنية بحي العسيلة.

وأشارت إلى أن التقاطع الجديد يسهم في تحرير الحركة المرورية لجميع الاتجاهات بالإضافة إلى فك الاختناقات المرورية من مكة المكرمة ونقلها عبر طريق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (الدائري الرابع).

افتتاح تقاطع الطائف - السيل مع طريق المدينة المنورة بطول 9 كلم

افتتاح تقاطع الطائف - السيل مع طريق المدينة المنورة بطول 9 كلم

وفق “أخبار 24”.

مكة: افتتاح تقاطع الطائف – السيل مع طريق المدينة المنورة بطول 9 كلم

جديد المحليات
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