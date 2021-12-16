تركي آل الشيخ: مبيعات معرض “أنا عربية” تتجاوز الـ60 مليون ريال

قال رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، إن مبيعات معرض “أنا عربية” تجاوزت حتى الآن مبلغ الـ60 مليون ريال.
وهنأ آل الشيخ المشاركات في المعرض المقام ضمن فعاليات “موسم الرياض”؛ على تحقيقهن لهذا الرقم من المبيعات.
يذكر أن معرض “أنا عربية” يعتبر الحدث الأضخم للإبداع في العالم العربي، إذ يجمع المبدعات تحت سقف واحد، ويحظى بمشاركة أكثر من 270 جناحاً، وعددٍ من ورش العمل المختصة بالأزياء والمكياج، وعددٍ من العلامات التجارية التي تشارك في المملكة لأول مرة بتاريخها.
ويستقبل المعرض زواره يومياً بدورات تدريبية، وورش عمل تتناول آخر ما توصلت إليه دور الموضة العالمية في التصاميم والأذواق الفنية للمجوهرات، إضافةً إلى خلاصة النصائح حول وصفات الجمال وأفضل ممارساته العالمية. وفق “أخبار 24”.