أطلقت وزارة الثقافة اليوم (الخميس) مبادرة التراث الثقافي غير المادي بالتعاون مع وزارة التعليم، بهدف تثقيف الطلاب والطالبات بالتراث الثقافي غير المادي للمملكة من أجل الحفاظ عليه، وذلك عبر تحفيزهم على البحث المكتبي والميداني.
وأكدت الوزارة أن المشاركة في المبادرة مفتوحة أمام طلاب وطالبات مرحلتي المتوسطة والثانوية الراغبين في المشاركة من مختلف أنحاء المملكة، وستقدم لهم كل الدعم اللازم لإجراء أبحاثهم وفق أسس منهجية سليمة.
وأوضحت أن الخط الزمني للمبادرة ينقسم إلى 6 مراحل زمنية، تبدأ أولها بمرحلة الإطلاق والتعريف والتوعية للطلاب والطالبات بأهمية هذا التراث وضرورة توثيقه، تليها مرحلة استلام وفرز المشاركات وتكوين الفرق، ثم مرحلة تنفيذ ورش العمل.
وجاءت رابعًا مرحلة استلام الأبحاث الأولية للطلاب والطالبات وتقييمها من قبل المشرفين والخبراء، قبل أن تبدأ مرحلة تنفيذ الرحلات الميدانية الاستكشافية وتطوير الأبحاث، إلى أن تختتم المبادرة أعمالها في 25 مايو 2022م، وسيتم فيها تكريم الأعمال التي تحقق أهداف المبادرة.
وحددت الوزارة مسارات المبادرة، في: الفنون الأدائية الشعبية، والقصص الشعبية والأمثال والقصائد والأهازيج، والألعاب الشعبية، والحرف التقليدية، والمأكولات الشعبية. وفق “أخبار 24”.