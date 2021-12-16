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تعليم الخرج > تعليم الخرج يحتفي باللغة العربية في يومها العالمي
16/12/2021   6:21 م

تعليم الخرج يحتفي باللغة العربية في يومها العالمي

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الإعلام والاتصال – فواز الجليفي :

تشارك إدارة التعليم بمحافظة الخرج في الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية، الذي يصادف هذا العام يوم السبت 18/ 12/ 2021 و يأتي ذلك إيماناً منها بأهمية اللغة العربية، كلغة من لغات التواصل العالمية، ودورها الكبير في نقل المعارف والخبرات، وتبادلها بين كافة بلدان العالم، باعتبارها من أهم وسائل الحوار العالمية التي تساهم في إرساء دعائم السلام العالمي، والتعايش السلمي بين الشعوب.

وقد وجهت إدارة التعليم كافة الأقسام والمدارس إلى الاهتمام بهذا اليوم وتفعيله؛ بتنفيذ البرامج، والفعاليات المناسبة، التي تسهم في إبراز دور اللغة العربية، حسب الشعار المعتمد لهذا العام، وهو : (اللغة العربية والتواصل الحضاري) مع أهمية التقيد باللوائح والتنظيمات الواردة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية عند تنفيذ هذه الفعاليات.

من جانبها أعدت إدارة الإعلام والاتصال في تعليم الخرج حزمة من المواد الإعلامية التي ستشارك بها لتفعيل هذه المناسبة، كما حثت منسقي ومنسقات الإعلام في المدارس على أهمية تفعيل حسابات المدارس الإعلامية للاحتفاء بهذه المناسبة بشكل يعكس قيمة لغتنا العربية.

تعليم الخرج يحتفي باللغة العربية في يومها العالمي

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