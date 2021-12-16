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جديد المحليات > “السياحة” توقع مذكرة تفاهم مع “كروز السعودية” لتدريب 140 مرشداً سياحياً
16/12/2021   11:39 م

“السياحة” توقع مذكرة تفاهم مع “كروز السعودية” لتدريب 140 مرشداً سياحياً

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أبرمت وزارة السياحة مذكرة تفاهم مع كروز السعودية إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، بجدة أمس (الأربعاء)، لتدريب 140 مرشدًا سياحيًّا سعوديًّا.

وأوضح وكيل الوزارة للتنمية القدرات البشرية، محمد بشناق، أن المذكرة تستهدف التعريف بمقومات القطاع السياحي في المملكة، مبينًا أن الوزارة ستدعم المواهب الوطنية الشابة لنشر الوعي حول الإمكانات الواعدة لصناعة السياحة في المملكة، وإطلاق العديد من المبادرات في مجالات ذات علاقة بالقطاع السياحي، مثل الرحلات الميدانية، والمحاضرات، وخدمة المجتمع.

وأشار العضو المنتدب لكروز السعودية، المهندس فواز فاروقي، إلى أن المذكرة تعمل على تحقيق التكامل وتوحيد الجهود في العديد من مجال التطوير والتدريب المنتهية بالتوظيف، والتدريب على رأس العمل، والتدريب عن بُعد، إلى جانب وبرامج خدمة المجتمع، والوظائف الصيفية، والمنح الدراسية في الخارج، والشهادات المهنية الاحترافية، بالإضافة إلى برنامج القيادة. وفق “أخبار 24”.

وتهدف مذكرة التعاون لتعزيز التعاون المشترك بينها لدعم قطاع السياحة في المملكة، وزيادة نموه من خلال النهوض بالعوامل والمقومات السياحية الهائلة والمتنوعة التي تتمتع بها المملكة وتمنحها الأفضلية والتميّز في القطاع السياحي.

“السياحة” توقع مذكرة تفاهم مع “كروز السعودية” لتدريب 140 مرشداً سياحياً

جديد المحليات
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