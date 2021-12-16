رسميًا.. الاتحاد يتعاقد مع عبدالرزاق حمدالله

أنهى مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي إجراءات التعاقد مع مهاجم نادي النصر السابق، المغربي عبد الرزاق حمدالله.
وأعلن نادي الاتحاد، مساء اليوم (الخميس) عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تعاقده مع حمدالله في صفقة انتقال حر لمدة عام ونصف العام.
وكان نادي النصر قد أعلن مؤخرًا فسخ عقده مع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله لأسباب وصفها بالمشروعة.
أهـلاً بالنمر الجديد عبدالرزاق حمدالله 🐅#شتوية_العميد pic.twitter.com/NDp8k6HQbj
— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) December 16, 2021
وفق “أخبار 24”.