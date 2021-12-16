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رياضة > رسميًا.. الاتحاد يتعاقد مع عبدالرزاق حمدالله
16/12/2021   11:40 م

رسميًا.. الاتحاد يتعاقد مع عبدالرزاق حمدالله

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أنهى مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي إجراءات التعاقد مع مهاجم نادي النصر السابق، المغربي عبد الرزاق حمدالله.

وأعلن نادي الاتحاد، مساء اليوم (الخميس) عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تعاقده مع حمدالله في صفقة انتقال حر لمدة عام ونصف العام.

وكان نادي النصر قد أعلن مؤخرًا فسخ عقده مع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله لأسباب وصفها بالمشروعة.

وفق “أخبار 24”.

رسميًا.. الاتحاد يتعاقد مع عبدالرزاق حمدالله

رياضة
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