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جديد المحليات > “التجارة” تعلن عن مميزات للمتاجر الإلكترونية الجديدة عند التسجيل في منصة “مزايا – منشآت”
16/12/2021   11:40 م

“التجارة” تعلن عن مميزات للمتاجر الإلكترونية الجديدة عند التسجيل في منصة “مزايا – منشآت”

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كشفت وزارة التجارة، اليوم (الخميس)، عن مميزات للمتاجر الإلكترونية الجديدة عند التسجيل في منصة “مزايا – منشآت“.

وأوضحت أن المزايا تتمثل في رسوم مجانية لأول 3 أشهر، والتقارير التفصيلية، ومنتجات وطلبات غير محدودة، ومعرفة انطباع العملاء.

وأضافت أن الميزات تتضمن إدارة المنتجات ودعمها، وتمكين فريق العمل ومنحه صلاحية التحكم، وإمكانية التحكم بالمتجر، وربط المتجر بشركات الشحن والتوصيل والدفع الإلكتروني. وفق “أخبار 24”.

واشترطت للاستفادة من المزايا وجود سجل تجاري حديث الإصدار يتضمن ممارسة التجارة الإلكترونية.

“التجارة” تعلن عن مميزات للمتاجر الإلكترونية الجديدة عند التسجيل في منصة “مزايا – منشآت”

جديد المحليات
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