بالفيديو والصور.. النصر يُلحق الهزيمة الأولى بالهلال هذا الموسم بثنائية.. ويقفز للمركز الخامس بالدوري

حقق فريق النصر فوزًا هامًا أمام نظيره الهلال بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم (الخميس) ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من بطولة الدوري.
وتقدم النصر بعد مرور (39) دقيقة من عمر الشوط الأول عن طريق لاعبه الكاميروني فنسنت أبوبكر قبل أن يُسجل البرازيلي تاليسكا الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 90+1.
ورفع النصر بعد هذا الفوز رصيده إلى النقطة 20 في المركز الخامس، بينما توقف رصيد الهلال عند النقطة 21 في المركز الرابع الذي تُعد هذه الهزيمة هي الأولى له بالموسم الجاري.
وإليكم ملخصًا بأبرز أحداث المباراة:
ألغى الحكم في الدقيقة (11) هدفا سجله الكاميروني فنسنت أبو بكر للنصر في مرمى الهلال بداعي التسلل.
وأشهر حكم المباراة في الدقيقة (27) بطاقة صفراء ضد لاعب الهلال، بافيتيمبي غوميز.
وسدد لاعب النصر خالد الغنام في الدقيقة (31) كرة أمسكها حارس مرمى الهلال عبدالله المعيوف.
وسدد لاعب الهلال، سلمان الفرج في الدقيقة (32) كرة قوية أبعدها لاعب النصر عبدالإله العمري.
وأشهر الحكم في الدقيقة (35) بطاقة صفراء ضد لاعب النصر أيمن يحيى بعد خطأ ضد لاعب الهلال علي البليهي.
وسجل الكاميروني فنسنت أبو بكر في الدقيقة (39) الهدف الأول للنصر.
وألغى حكم المباراة في الدقيقة (45+2) هدفا سجله لاعب الهلال بافيتيمبي غوميز بعد الرجوع لتقنية الفيديو بداعي وجود مخالفة.
وأشهر حكم المباراة في الدقيقة (45+3) البطاقة الصفراء للاعب الهلال بيريرا لتدخله مع لاعب النصر عبدالله الخيبري في كرة الهدف الملغى.
وارتكب لاعب النصر فنسنت أبوبكر في الدقيقة (49) خطأ ضد لاعب الهلال متعب المفرج.
وأشهر الحكم في الدقيقة (50) بطاقة صفراء ضد اللاعب منصور الشمري قبل أن يُشهر بطاقة صفراء أخرى في الدقيقة (54) للاعب النصر علي الحسن. ودفع المدير الفني للهلال، ليوناردو جارديم في الدقيقة (57) باللاعب حمد اليامي بدلاً من علي البليهي. وفق “أخبار 24”.
وأجرى مدرب النصر تغييرًا في الدقيقة (59) بالدفع باللاعب بيتي مارتينيز بدلاً من أيمن يحيى. ودفع مدرب النصر في الدقيقة (72) باللاعب أنسيلمو دي مورايس بدلاً من علي الحسن.
وردّ مدرب الهلال بتغيير في الدقيقة (73) بالدفع باللاعب لوسيانو فيتو بدلاً من غوميز وباللاعب كاريلو بدلاً من بيريرا.
ودفع مدرب النصر في الدقيقة (81) باللاعب حمد المنصور بدلاً من خالد الغنام.
ودفع مدرب الهلال في الدقيقة (84) باللاعب صالح الشهري بدلاً من كويلار.
وسجل لاعب النصر تاليسكا في الدقيقة (90+1) الهدف الثاني للنصر في مرمى الهلال.
هدف ملغي للنصر بداعي التسلل#الهلال_النصر
#قنوات_SSC pic.twitter.com/jODGrUACCi
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 16, 2021
هدددددف!⚽️
د39′ الهدف الأول لـ النصر عن طريق فنسنت ابو بكر
الهلال 0 × 1 النصر#الهلال_النصر
#قنوات_SSC pic.twitter.com/HjnqI3ANGP
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 16, 2021
بعد العودة لتقنية الـVAR حكم المباراة يقرر إلغاء هدف الهلال.#الهلال_النصر
#قنوات_SSC pic.twitter.com/vcBTzMDDgz
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 16, 2021
هدددددف!⚽️
د90+1′ الهدف الثاني لـ النصر عن طريق تاليسكا
الهلال 0 × 2 النصر#الهلال_النصر
#قنوات_SSC pic.twitter.com/MwwKBg7HqT
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 16, 2021