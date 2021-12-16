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جديد المحليات > ​نائب وزير “البلدية والإسكان” يسلم الوحدات السكنية لمستفيدي “سكني” في مشروع “ديار الحسا”
16/12/2021   11:40 م

​نائب وزير “البلدية والإسكان” يسلم الوحدات السكنية لمستفيدي “سكني” في مشروع “ديار الحسا”

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سلّم نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله البدير، اليوم (الخميس)، عددًا من الوحدات السكنية في مشروع “ديار الحسا” لمستفيدي برنامج “سكني” ضمن المرحلة الأولى للمشروع الواقع بمحافظة الأحساء.

ويأتي مشروع “ديار الحسا” امتداداً لنحو 35 مشروعاً تحت الإنشاء توفر أكثر من 22 ألف وحدة متنوعة التصاميم والمساحات تشهد المنطقة الشرقية تنفيذها، بالإضافة إلى 17 ألف أرض سكنية ضمن 19 مخططاً.

ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي الذي يحيط به عدد من المنشآت الحيوية، يأتي من أهمها مستشفى الملك فهد وجامعة الملك فيصل ومنتزه الملك عبدالله البيئي.

ويبعد المشروع عن مطار الأحساء الإقليمي نحو 20 دقيقة، ويوفّر نحو 3 آلاف وحدة سكنية، تتنوع ما بين الفلل والتاون هاوس، بنماذج وتصاميم متنوعة.

نائب وزير "البلدية والإسكان" يسلم الوحدات السكنية لمستفيدي "سكني" في مشروع "ديار الحسا"

وفق “أخبار 24”.

​نائب وزير “البلدية والإسكان” يسلم الوحدات السكنية لمستفيدي “سكني” في مشروع “ديار الحسا”

جديد المحليات
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