في الأماكن العامة وصالات الانتظار.. “هيئة الأدب والنشر” تطلق مبادرة “الأدب في كل مكان”

أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة اليوم، مبادرة “الأدب في كل مكان”، الهادفة لتوفير المحتوى الأدبي لجميع أفراد المجتمع في الأماكن العامة وصالات الانتظار، عبر وسائط مقروءة ومسموعة تستند إلى عامل الاستدامة وتخدم القطاعين الخاص وغير الربحي.
وأوضحت الهيئة أن المبادرة تتضمن مسارين رئيسيين، أولهما “ق. ق.” لتقديم القصة القصيرة للجمهور العام بطريقة مبتكرة من خلال إتاحة منصة القصص القصيرة في الأماكن العامة، وجعلها في متناول الجميع عن طريق رمز استجابة مرتبط بالمنصة، متضمنة مكتبة إلكترونية تحتوي على مجموعة كبيرة من القصص القصيرة.
أما المسار الثاني للمبادرة فيأتي بعنوان “سحابة أدب”، وسيوفر محتوى أدبيا مسموعا “بودكاست وكتب صوتية” باللغتين العربية والإنجليزية في الأماكن العامة التي يقضي فيها الزائر ما لا يقل عن 15 دقيقة، وذلك عبر تسهيل الوصول لمنصة رقمية تضم محتوى أدبيا مسموعا متنوعا في جميع المجالات، وبقوالب عصرية تم تنفيذها بالتعاون مع شركاء محليين وعالميين. وفق “أخبار 24”.
وستكون هذه الخيارات القرائية والسمعية متاحة للجمهور في أماكن التنزه العامة، وأماكن الانتظار في مدينة الرياض، ومدينة جدة، والمنطقة الشرقية، على أن تُتاح في المرحلة الثانية من إطلاقها في وسائل سيارات النقل والأجرة للاستماع إلى المحتوى الأدبي في أثناء الرحلة، أما المرحلة الثالثة فستشهد توسعاً للمبادرة على مستوى جميع مناطق المملكة.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز ثقافة القراءة وجعلها نمط حياة لجميع أفراد المجتمع، مع نشر مؤلفات وقصص وكتب للمبدعين السعوديين على أوسع نطاق جماهيري، دعماً لانتشار الكتاب والناشر والمترجم السعودي.