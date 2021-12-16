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جديد المحليات > “الصحة”: حجز 100 مليون موعد إلكتروني استفاد منها 25 مليوناً خلال 5 سنوات
16/12/2021   11:40 م

“الصحة”: حجز 100 مليون موعد إلكتروني استفاد منها 25 مليوناً خلال 5 سنوات

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أوضحت وزارة الصحة، اليوم (الخميس)، أن عدد المواعيد المحجوزة عبر خدمة حجز المواعيد الإلكترونية بلغ 100 مليون موعد، وذلك منذ بدء تنفيذ الخدمة في عام 2017م.

وأشارت إلى أنه استفاد منها أكثر من 25 مليون مستفيد، من خلال أكثر من ألفي منشأة، مبينة أن أعلى عدد للمواعيد المسجلة في يوم واحد بلغ 200 ألف موعد.

وتمكّن الخدمة المستفيد من حجز مواعيده في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وإدارة هذه المواعيد بتعديلها أو إلغائها، وكذلك إدارة مواعيده الأخرى في أي مستشفى يتم إحالته إليه من خلال تطبيق إلكتروني على الهواتف الذكية. وفق “أخبار 24”.

وتتيح الخدمة أيضًا للمستفيد الاطلاع على مراكز الرعاية الصحية الأولية ومعرفة أقرب مركز صحي لعنوانه، إضافة إلى التذكير بالموعد والتنبيه في حال توفر موعد مبكر، وأيضاً إدارة مواعيده الأخرى في أي مستشفى يتم إحالته إليه مع إمكانية حجز المواعيد للتابعين وإدارتها.

“الصحة”: حجز 100 مليون موعد إلكتروني استفاد منها 25 مليوناً خلال 5 سنوات

جديد المحليات
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