قطع الشاب السعودي نايف شكري مسافة 260 كلم سيرا على الأقدام، وذلك في رحلته من مدينة جدة إلى العلا.
وأوضح الشاب شكري أنه ومنذ 7 أيام لا يزال يواصل السير باتجاه العلا، وقد قطع ما يقارب 260 كلم والمتبقي حوالي 500 كلم، مبينا أن رحلته سيرا على الأقدام ستستمر لنحو 22 يوما بحسب ما خطط لها.
وأضاف أنه سبق أن قام أيضا بعدد من الرحلات، منها رحلة من جدة إلى نيوم، وأيضا من مكة إلى المدينة، مؤكدا أن هدفه من توثيق رحلته هو نشر رياضة المشي وإبراز الثقافة والحضارة اللتين تتمتع بهما المملكة.
وأشار إلى أنه وفقا لما خطط له فمن المتوقع أن يصل إلى العلا في نهاية شهر ديسمبر 2021، حيث من المقرر أن يحضر موسم العلا وشتاء طنطورة.
وفق “أخبار 24”.