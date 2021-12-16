تعرّف على خطوات ومتطلبات إصدار التراخيص الإلكترونية لمنظمي الرحلات السياحية

تقدّم وزارة السياحة عبر المنصة الوطنية الموحدة مجموعة من الخدمات الإلكترونية، لتسهيل عملية إصدار التراخيص المتعلقة بمنظمي الرحلات السياحية داخل وخارج المملكة.
وتستهدف الخدمة 3 فئات من سكان المملكة، وهي فئات: “المواطنين، والمقيمين، وقطاع الأعمال”، وسداد رسوم الخدمة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة وتبلغ قيمتها 36 ألف ريال، والتي تستغرق إجراءاتها يوما واحدا فقط.
وفيما يلي نستعرض متطلبات وخطوات إصدار التراخيص الإلكترونية لمنظمي الرحلات السياحية:
متطلبات وشروط الخدمة
وتشترط وزارة السياحة لتقديم الخدمة أن يكون المرخص له سعودي/سعودية الجنسية، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، أو للمستثمرين الأجانب الحاصلين على ترخيص سارٍ وفق الأنظمة واللوائح السارية، على أن يكون الشخص الطبيعي كامل الأهلية، وإلا تعين على من ينوب عنه الحصول على الإذن الشرعي من الجهة المختصة. وفق “أخبار 24”.
كما تضمّنت الشروط ألا يكون قد سبق الحكم على المتقدم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وذلك بعد الحصول على التراخيص والموافقات من البلديات، والأمانات، والسجل التجاري، والدفاع المدني، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
كما تضمنت الشروط وجود علامة تجارية للمكتب مسجلة ومعتمدة لدى وزارة التجارة، وتسديد المخالفات والغرامات إن وُجدت، وتجهيز موقع المكتب، وتوفير صور فوتوغرافية توضح الجاهزية للمكتب من الداخل والخارج، موضحاً فيها اللوحة الخارجية المطابقة للاسم التجاري في السجل التجاري، وتسجيل العنوان الوطني وفق الأنظمة واللوائح السارية.
خطوات التقديم والحصول على الخدمة
وتتيح الوزارة الخدمة عبر بوابتها الإلكترونية من خلال مجموعة من الخطوات، والتي تتضمّن: “الدخول إلى منصة الأنشطة السياحية وتقديم الطلب على النظام الإلكتروني، والموافقة على الشروط والأحكام، واختيار السجل التجاري، وإدخال رقم الرخصة، واختيار فئة النشاط، ثم إدخال المعلومات الشخصية، وإرفاق العلامة التجارية وصور المكتب، ودفع المقابل المالي(الرسوم), وإصدار وطباعة الرخصة الفورية”.
كما يمكن التواصل مع خدمة العملاء التي تعمل من الساعة 07:30 صباحاً وحتى الساعة 02:30 مساءاً، على رقم 00966118808855 – 930، أو إرسال بريد إلكتروني على info@mt.gov.sa، وذلك لتقديم الاستفسارات والشكاوى والمقترحات الخاصة بالخدمات المقدمة من الوزارة.