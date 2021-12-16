نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > بالفيديو.. بيريرا يكشف حقيقة أزمته مع جارديم
16/12/2021   11:39 م

بالفيديو.. بيريرا يكشف حقيقة أزمته مع جارديم

+ = -
1158

أوضح محترف نادي الهلال، البرازيلي ماتيوس بيريرا تفاصيل أزمته مع المدير الفني للفريق، المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.

وأكد بيريرا في تصريحات تلفزيونية لقنوات “SSC TV” عقب المباراة أن أي لاعب كرة قدم يحب الاستمرار في الملعب من أجل مساعدة الفريق، لكنه يحترم اختيارات المدرب حتى وإن كان غير راض.

وأضاف بيريرا أن الهلال يمتلك لاعبين على أعلى مستوى والجميع قادر على تقديم المساعدة، والهدف دائمًا هو تحقيق الفوز في المباريات والاستمرار في القمة، موضحًا أن تصرفه كان خاطئا، وأنه كان يرغب في تغيير النتيجة ولم يقصد الإساءة للمدرب. وفق “أخبار 24”.

وظهرت علامات الغضب على ماتيوس بيريرا بعد استبداله في الدقيقة “73” من المباراة التي خسرها الهلال بهدفين دون رد على يد النصر.

بالفيديو.. بيريرا يكشف حقيقة أزمته مع جارديم

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885189773.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.