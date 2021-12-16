بالفيديو.. بيريرا يكشف حقيقة أزمته مع جارديم

أوضح محترف نادي الهلال، البرازيلي ماتيوس بيريرا تفاصيل أزمته مع المدير الفني للفريق، المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.
وأكد بيريرا في تصريحات تلفزيونية لقنوات “SSC TV” عقب المباراة أن أي لاعب كرة قدم يحب الاستمرار في الملعب من أجل مساعدة الفريق، لكنه يحترم اختيارات المدرب حتى وإن كان غير راض.
وأضاف بيريرا أن الهلال يمتلك لاعبين على أعلى مستوى والجميع قادر على تقديم المساعدة، والهدف دائمًا هو تحقيق الفوز في المباريات والاستمرار في القمة، موضحًا أن تصرفه كان خاطئا، وأنه كان يرغب في تغيير النتيجة ولم يقصد الإساءة للمدرب. وفق “أخبار 24”.
وظهرت علامات الغضب على ماتيوس بيريرا بعد استبداله في الدقيقة “73” من المباراة التي خسرها الهلال بهدفين دون رد على يد النصر.
ردة فعل بيريرا بعد تبديله#الهلال_النصر
#قنوات_SSC pic.twitter.com/GFlrACQ8LZ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 16, 2021