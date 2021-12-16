ضربة موجعة لـ”النصر” قبل مواجهة الحزم

تلقى الجهاز الفني لنادي النصر، بقيادة المدرب الأرجنتيني ميجيل أنخيل روسو، ضربة موجعة قبل مواجهة نظيره الحزم، في دوري المحترفين.
ويغيب لاعب النصر البرازيلي أندرسون تاليسكا، وفقًا لـ”الرياضية” عن مباراة فريقه أمام الحزم، بسبب تراكم البطاقات.
وحصل تاليسكا على بطاقة صفراء جديدة بعد أن سجل الهدف الثاني وخلع قميصه، في المواجهة التي كسبها النصر أمام الهلال 2-0، اليوم الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
ويستضيف النصر نظيره الحزم، نظيره الحزم يو 26 ديسمبر الجاري، على ملعب مرسول بارك، لحساب الجولة 14 من الدوري.