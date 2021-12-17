محامٍ: تنازل “الزوجة المسيار” عن حقوقها في عقود الزواج لا يسقطها ويحق لها استردادها

أوضح المحامي عبدالله مولود، أنه يمكن للزوجة في حالة “زواج المسيار” استرداد حقوقها التي تنازلت عنها للزوج ووثّقت ذلك في العقود.
وقال مولود خلال إحدى حلقات برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إنه لا يوجد مانع من تنازل الزوجة عن بعض الحقوق وتوثيق ذلك بعقد الزواج مثل النفقة والمسكن، لكن هذا التنازل لا يُسقط الحق في الحصول عليه.
ولفت إلى أن هناك شرطاً لاسترداد الحقوق المتنازل عليها من قبل الزوجة مرة أخرى وهو سريان عقد الزواج، مبيناً أن القانون مكّن الزوجة من الحصول على حقوقها أياً كان نوع الزواج طالما تحققت به الشروط.
“زواج المسيار”..
المحامي عبدالله مولود: هناك حقوق ثابتة للزوجة لا تسقط حتى لو تم إثبات التنازل في عقد الزواج، ويمكن للزوجة أن تطالب بها في أي وقت أثناء الزواج#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/wTf0vDi8m7
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 16, 2021
كيف تحصل المرأة على حقوقها التي قد تنازلت عنها في “زواج المسيار”؟.. محامي يوضح#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Zlc9RlJaQ2
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 16, 2021
وفق “أخبار 24”.