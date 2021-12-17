مُختص ينصح المشترين بالإبلاغ عن المنتجات التي تحتوي على بطاقة كفاءة الطاقة “5 نجوم”

قال المُختص في كفاءة الطاقة، عبدالله العنزي، إن بطاقة “كفاءة الطاقة” التي كانت تحتوي على 5 نجوم جرى إلغاؤها حالياً، ولم يعد مسموحاً باستخدامها من قبل محلات البيع.
وأضاف العنزي خلال مداخلة مع برنامج “اليوم” على قناة “الإخبارية”، أنه يجب على المُشترين إبلاغ الجهات المُختصة في حال وجود تلك البطاقة على المنتجات خلال شرائها من المحلات.
وأشار إلى أنه جرى منح محلات البيع فرصة من قبل الجهات المعنية لتغيير شكل البطاقة وإزالة بطاقات الـ5 نجوم القديمة من على المنتجات.
فيديو | م. عبدالله العنزي: منع بطاقة كفاءة الطاقة التي تحتوي على 5 نجوم وفي حال وجودها أبلغوا الجهات المختصة#برنامج_اليوم pic.twitter.com/Vgx0jvCuHN
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) December 16, 2021
وفق “أخبار 24”.