نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > مُختص ينصح المشترين بالإبلاغ عن المنتجات التي تحتوي على بطاقة كفاءة الطاقة “5 نجوم”
17/12/2021   1:09 م

مُختص ينصح المشترين بالإبلاغ عن المنتجات التي تحتوي على بطاقة كفاءة الطاقة “5 نجوم”

+ = -
560

قال المُختص في كفاءة الطاقة، عبدالله العنزي، إن بطاقة “كفاءة الطاقة” التي كانت تحتوي على 5 نجوم جرى إلغاؤها حالياً، ولم يعد مسموحاً باستخدامها من قبل محلات البيع.

وأضاف العنزي خلال مداخلة مع برنامج “اليوم” على قناة “الإخبارية”، أنه يجب على المُشترين إبلاغ الجهات المُختصة في حال وجود تلك البطاقة على المنتجات خلال شرائها من المحلات.

وأشار إلى أنه جرى منح محلات البيع فرصة من قبل الجهات المعنية لتغيير شكل البطاقة وإزالة بطاقات الـ5 نجوم القديمة من على المنتجات.

وفق “أخبار 24”.

مُختص ينصح المشترين بالإبلاغ عن المنتجات التي تحتوي على بطاقة كفاءة الطاقة “5 نجوم”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885189807.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.