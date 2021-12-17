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جديد المحليات > استشاري: الشباب أكثر المُصابين بمرض النقرس.. وهذه إشارة بدء العلاج
17/12/2021   1:11 م

استشاري: الشباب أكثر المُصابين بمرض النقرس.. وهذه إشارة بدء العلاج

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قال استشاري أمراض الروماتيزم، الدكتور سامي بحلس، إن فئة الشباب هي الأكثر إصابة وتأثراً بمرض النقرس الذي قد يستمر علاجه إلى الأبد.

وأضاف بحلس في مداخلة مع برنامج “اليوم” على قناة “الإخبارية”، أن مرض النقرس يؤثر بصورة أكبر على الرجال في سن الثلاثين وقد يسبب تشوهات لهم في المفاصل.

ونوه إلى أن زيادة نسبة “يوريك أسيد” دليل على حدوث هجمات من مرض النقرس، كما أن تكرار الهجمات إشارة إلى أهمية المسارعة في بدء العلاج.

وفق “أخبار 24”.

استشاري: الشباب أكثر المُصابين بمرض النقرس.. وهذه إشارة بدء العلاج

جديد المحليات
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