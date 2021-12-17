استشاري: الشباب أكثر المُصابين بمرض النقرس.. وهذه إشارة بدء العلاج

قال استشاري أمراض الروماتيزم، الدكتور سامي بحلس، إن فئة الشباب هي الأكثر إصابة وتأثراً بمرض النقرس الذي قد يستمر علاجه إلى الأبد.
وأضاف بحلس في مداخلة مع برنامج “اليوم” على قناة “الإخبارية”، أن مرض النقرس يؤثر بصورة أكبر على الرجال في سن الثلاثين وقد يسبب تشوهات لهم في المفاصل.
ونوه إلى أن زيادة نسبة “يوريك أسيد” دليل على حدوث هجمات من مرض النقرس، كما أن تكرار الهجمات إشارة إلى أهمية المسارعة في بدء العلاج.
فيديو | استشاري أمراض الروماتيزم: الشباب أكثر إصابة وتأثرًا بالنقرس.. وعلاجه قد يستمر إلى الأبد#برنامج_اليوم pic.twitter.com/Vcrc9XRxRT
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) December 16, 2021
وفق “أخبار 24”.