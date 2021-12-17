مُختص يوضح بعض العوامل التي ساهمت بارتفاع أسعار الأراضي بالرياض في الفترة الأخيرة

أوضح المُختص في العقارات، الدكتور غازي العباسي، بعض العوامل التي ساهمت بارتفاع أسعار الأراضي في الرياض خلال الفترة الأخيرة.
وبيّن العباسي في مداخلة مع “قناة الإخبارية”، أن العوامل التي تسببت بارتفاع الأسعار تضمنت زيادة الطلب على الأراضي، وكذلك وجود عدد من المشاريع الواعدة بالمدينة.
ولفت إلى أن إقبال من جرى نزع ملكياتهم على بعض الأراضي وتعويضهم لتطوير مشروعات كبيرة مثل توسعة حديقة الملك سلمان وبوابة الدرعية، على شراء أراضٍ جديدة ساهم بارتفاع الأسعار أيضاً.
ونوه إلى أن النظرة المستقبلية بتوسع الرياض وتحولها إلى مدينة عظمى يزيد من الزحام، ومن ثم سيكون البعض مضطراً لاستخدام وسائل النقل العام بدلاً من المركبات.
فيديو | هناك عدة عوامل ساهمت بارتفاع أسعار الأراضي في #الرياض.. ماهي؟
#عين_الخامسة
#الإخبارية pic.twitter.com/lGf8oEuKVx
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) December 16, 2021
وفق “أخبار 24”.