“سعود الطبية”: هذه أبرز أسباب الشعور بآلام في الرقبة

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية أسباب الشعور بآلام في الرقبة، محددة أبرز 4 أسباب لحدوث تلك الآلام التي تؤرق الكثيرين من الأشخاص خاصة أثناء النوم.
وقالت المدينة إن النوم بطريقة خاطئة كاستخدام وسادة عالية من أسباب الشعور بآلام في الرقبة، وكذلك عدم الحصول على وسادة مناسبة، ما يؤثر على جودة النوم وينعكس سلباً على الجسد والصحة.
وأضافت أن من أسباب آلام الرقبة كذلك اتخاذ وضعية خاطئة للرأس خلال النوم على الظهر كارتفاع الرأس أو مساواته لمستوى السطح الذي ننام عليه، وأيضاً الجلوس لفترات طويلة خاصة عند استخدام الكمبيوتر أو أي جهاز إلكتروني آخر.
وأشارت إلى أن معظم آلام الرقبة الحادة تكون ناتجة عن إجهاد لعضلات الرقبة أو النسج الأخرى كالأربطة والأوتار أو تمزقها بسبب قوة مفاجئة تعرضت لها الرقبة، نتيجة للحـوادث أو لحركة مفاجئة. وفق “أخبار 24”.