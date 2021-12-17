“الأرصاد”: موجة باردة على الرياض الأسبوع المقبل.. واستمرار احتمالية هطول أمطار على مكة والمدينة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الجمعة) على مدن ومحافظات المملكة، مشيراً إلى أن منطقة الرياض ستشهد موجة باردة الأسبوع المقبل.
وأوضح التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها، وكذلك على أجزاء من مناطق حائل والقصيم وشرق الحدود الشمالية وشمال المنطقة الشرقية.
وأضاف أنه يتوقع كذلك أن تنشط رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على وسط المملكة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من سواحل مناطق الشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20- 40 كم/ ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50 كم/ ساعة.
وبين أن ارتفاع الموج في البحر الأحمر سيكون من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
ولفت إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي يتوقع أن تكون جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.
فيديو | #الأرصاد: موجة باردة على #الرياض الأسبوع المقبل#الإخبارية pic.twitter.com/CRJkFJvc7b
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 17, 2021
وفق “أخبار 24”.