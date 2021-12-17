هل هناك علاقة بين تناول الطعام والقلق؟.. “فهد الطبية” توضح

أكدت مدينة الملك فهد الطبية، أن هناك علاقة بين تناول الأشخاص بعض الأطعمة والمشروبات، وبين زيادة أو انخفاض مستويات القلق والتوتر لديهم.
وأوضحت المدينة، أن الملح يُساهم بارتفاع ضغط الـدم فيزيد مجهود عضلة القلب، ما يعزز إفراز هرمون “الأدرينالين” المرتبط بالتوتر، كما أن المبالغة بتناول السكريات تزيد من إفراز هرمون التوتر، ما يُساهم في بتعزيز مشاعر القلق.
وأشارت إلى أن تجاهل تناول وجبة الإفطار يؤدي إلى انخفاض مستوى السكر بالدم ما يؤثر على المزاج ويُعزز الشعور بالقلق، مبينةً أن الإفراط في شرب القهوة يزيد الشعور بالقلق لأنها تقلل من إفراز هرمون “السيروتونين” الذي يدعم استرخاء الجسم.
ولفتت إلى أن الإكثار من تناول المقليات قد يؤدي لزيادة الالتهاب في الأمعاء فيزيد تبعاً لذلك مستويات القلق.
وفق “أخبار 24”.