نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > متخصص يكشف عن نسب الطلاب الذين يعانون من صعوبات التعلم في المملكة
17/12/2021   1:18 م

متخصص يكشف عن نسب الطلاب الذين يعانون من صعوبات التعلم في المملكة

+ = -
482

كشف المتخصص في صعوبات التعلم عبدالله آل مشعان، عن معاناة 7 إلى 10% من الطلاب بالمملكة من صعوبات في مسألة التعلم.

وقال آل مشعان خلال إحدى حلقات برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن تلك المشكلة عالمية وموجودة بكل البلدان وليس المملكة فقط، كما أن الأرقام المرصودة بالمملكة جاءت من خلال الحالات التي تم اكتشافها فقط.

ولفت إلى أن مشكلة صعوبة التعلم يمكن ملاحظتها من خلال الشعور بعدم قدرة الطالب رغم ذكائه العالي أو الطبيعي على التجاوب مع الدروس التعليمية.

وفق “أخبار 24”.

متخصص يكشف عن نسب الطلاب الذين يعانون من صعوبات التعلم في المملكة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885189825.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.