متخصص يكشف عن نسب الطلاب الذين يعانون من صعوبات التعلم في المملكة

كشف المتخصص في صعوبات التعلم عبدالله آل مشعان، عن معاناة 7 إلى 10% من الطلاب بالمملكة من صعوبات في مسألة التعلم.
وقال آل مشعان خلال إحدى حلقات برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن تلك المشكلة عالمية وموجودة بكل البلدان وليس المملكة فقط، كما أن الأرقام المرصودة بالمملكة جاءت من خلال الحالات التي تم اكتشافها فقط.
ولفت إلى أن مشكلة صعوبة التعلم يمكن ملاحظتها من خلال الشعور بعدم قدرة الطالب رغم ذكائه العالي أو الطبيعي على التجاوب مع الدروس التعليمية.
فيديو | المتخصص في صعوبات التعلم عبد الله آل مشعان: 7 إلى 10% من طلاب المدارس يعانون من #صعوبات_التعلم.. وكيف تعرف أن ابنك يعاني منها؟#الراصد pic.twitter.com/n3I52NuOsQ
— الراصد (@alraasd) December 16, 2021
وفق “أخبار 24”.