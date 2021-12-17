“الإنذار المبكر”: تنبيهات برياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من المناطق

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للمركز الوطني للأرصاد، اليوم (الجمعة)، تنبيهات بهبوب رياح نشطة وأتربة مثارة بعدد من مناطق المملكة، وهطول أمطار رعدية وسحب ممطرة في أخرى.
وأوضح النظام أن أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والشرقية، والرياض، والقصيم، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة، يصاحبها تدن في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تبدأ من الساعة الـ9 صباحاً وحتى الساعة الـ 6 مساءً.
وأبان أن أجزاء من مناطق حائل، والحدود الشمالية، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ستشهد رياحاً نشطة وسحباً رعدية، يصاحبها تدن في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ12 ظهراً.
وأشار إلى أن محافظات القيصومة وحفر الباطن بالمنطقة الشرقية، ستشهد أتربة مثارة وأمطاراً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ9 مساءً. وفق “أخبار 24”.