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جديد المحليات > رئيس “دار الأركان”: ننتظر الموافقة على استخدام العملات الرقمية في بيع وشراء العقارات بالمملكة
17/12/2021   1:21 م

رئيس “دار الأركان”: ننتظر الموافقة على استخدام العملات الرقمية في بيع وشراء العقارات بالمملكة

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كشف رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري، يوسف الشلاش، عن خطط وتوجهات الشركة في التعامل بالعملات الرقمية في القطاع العقاري.

وأوضح “الشلاش”، خلال حديثه مع “CNBC عربية”، أن الشركة تنتظر موافقة الجهات المعنية على استخدام العملات الرقمية في بيع وشراء العقارات، متمنياً الحصول على الموافقات في القريب العاجل.

وأضاف أن العملات الرقمية أصبحت واقعا لذا تعمل الشركة على طرح شيء فريد من نوعه في هذا الإطار، منوهًا بأن الشركة تعتزم إدراج شركة “سهل” بسوق المال، وأن رأسمالها يصل إلى مليار ريال.

وفق “أخبار 24”.

رئيس “دار الأركان”: ننتظر الموافقة على استخدام العملات الرقمية في بيع وشراء العقارات بالمملكة

جديد المحليات
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