تعرف على أسعار السلع والخدمات الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في المملكة خلال شهر نوفمبر 2021م

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، النشرة الإحصائية لمتوسطات أسعار السلع والخدمات لشهر نوفمبر2021 مقارنةً بشهر نوفمبر 2020، وأبرزت السلع والخدمات التي سجلت أكبر نسبة ارتفاع وتلك التي سجلت أكبر نسبة انخفاض.
وصنف التقرير السلع والخدمات إلى 10 فئات: (الأغذية والمشروبات، والتبغ، والملابس، والسلع الإنشائية، والمنظفات، والصحة، وصيانة وإصلاح معدات النقل الشخصية، والأعلاف والحيوانات الحية، والفنادق والشقق المفروشة، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة).
وجاء كلٌ من ( كوسة محلي، وخيار محلي، ولبن طازج محلي “الصافي”، وعنب بناتي، وزيت نباتي “للقلي” العربي، وتمر “رطب”) كأكثر السلع الغذائية ارتفاعاً، في حين كان (برتقال أبو سرة مصري، وهيل هندي، وهيل أمريكي، وطماطم مستورد، ورمان هندي) أكثر السلع الغذائية التي انخفضت أسعارها.
أما السلع غير الغذائية والخدمات (نفقات الحفلات والأفراح، وحفاظات أطفال محلية “بامبرز”، وشقة مفروشة، وإقامة بالفنادق، وكشف طبيب أسنان) فسجلت النسبة الأعلى لارتفاع الأسعار، أما تلك الأكثر انخفاضاً فكانت (صابون بودرة للملابس “تايد”، وعقال سوري، وصابون سائل للأواني “فيري”، وفانلة داخلية نصف كم “الأصيل”، وإصلاح سيارة “ميكانيكا”، وحلاقة للرجال والأولاد). وفق “أخبار 24”.