“المنافسة” توافق على إنشاء مشروع مشترك لبيع وعرض الأفلام في المملكة

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عدم ممانعتها عملية المشروع المشترك بين شركتي “موفي سينما” و”فرونت رو فيلمد إنترتيمنت”، الذي سيكون بالمناصفة بين الشركتين، لتوزيع وعرض الأفلام في المملكة.
وأوضحت الهيئة أنها عرفت البعد السلعي للصفقة بسوق توزيع الأفلام في دور السينما بالمملكة، وعليه درست سوق توزيع الأفلام لتحديد ما إذا كانت هناك مخاوف على المنافسة من عدمها.
وأضافت أن الدراسة أكدت أنه لا يتوقع أن يكون هناك مخاوف تؤثر على المنافسة في المملكة، بالإضافة إلى الحرية الواسعة التي يتمتع بها العملاء في الاختيار بين البدائل وحتى في اختيار فئة التذاكر المناسبة.
وأبانت أن هناك بدائل لسوق السينما مثل منصات البث الترفيهي ووجود عدد كبير من اللاعبين في سوق منصات البث الترفيهي حول العالم التي يمكن أن تكون بديلاً، مشيرة إلى أن قطاع السينما يعد من القطاعات الواعدة اليوم، ومن المتوقع أن يتوسع بشكل كبير في السنوات القادمة.
وأكدت أنه لن ينتج عن المشروع المشترك أي هيمنة سوقية، ويرجع السبب في ذلك إلى أن شركة “موفي سينما” ليست مختصة بتوزيع الأفلام بتاتاً، بل عرضها على شاشات السينما فقط.
من جانبه، أشار المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة، سعد آل مسعود، إلى أن الصفقة تعد أول تركز اقتصادي يُوافَق عليه في قطاع السينما لدى الهيئة العامة للمنافسة. وفق “أخبار 24”.