باتفاق سعودي كويتي.. استثناء العاملين بالمنطقة المقسومة من فحص الـ”PCR” خلال تنقلهم عبر منفذي الخفجي والنويصيب

قالت وزارة النفط الكويتية، إن اللجنة المشتركة الدائمة (الكويتية- السعودية) اتفقت على تسهيل عمليات الدخول والخروج بالمنطقة المقسومة البرية للوصول إلى المنشآت النفطية والحقول والآبار من الجانبين.
وأوضحت الوزارة أن الجانبين الكويتي والسعودي اتفقا على تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية بشأن استثناء العاملين بالعمليات المشتركة من إجراء فحص الـ “PCR” خلال تنقلهم عبر منفذي الخفجي والنويصيب، مبينة الجهود التي بذلتها الشركات المشغلة في العمليات علاوة على الخطة السنوية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وأبانت أن القائمين على العمليات المشتركة قدموا عرضا مرئيا للخطط المستقبلية للإنتاج والتحديات القائمة وكيفية التغلب عليها إضافة إلى استعراض مشاريع الصيانة الدورية والسلامة والأمن والبيئة، مشيرة إلى حرص اللجنة على تسهيل حركة مرور العاملين بعمليات الوفرة والخفجي للوصول لمقار أعمالهم عبر منفذ النويصيب البري الحدودي.
وأشادت بالجهود التي تقوم بها الكوادر البشرية من الجانبين الكويتي والسعودي والتي كان لها بالغ الأثر في تنفيذ الخطط التشغيلية رغم تحديات الفترة الماضية بسبب جائحة “كورونا”. وفق “أخبار 24”.