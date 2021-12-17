“هيئة العقار”: إصدار 1697 تفويضاً عقارياً وضبط أكثر من 3 آلاف إعلان مخالف

أعلنت الهيئة العامة للعقار، اليوم (الجمعة)، ضبط 3318 إعلاناً عقارياً مخالفاً، عالجت منها 2133، وذلك خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 17 ديسمبر الجاري.
وأوضحت الهيئة أن عدد المنصات العقارية الإلكترونية المرخصة 5 منصات عقارية إلكترونية، فيما بلغ عدد المنشآت العقارية المصنفة من الهيئة 99 منشأة عقارية، مضيفة أن مركز خدمة الشركاء استقبل 278 بلاغاً عقارياً.
وأشارت إلى أنها استقبلت خلال نفس الفترة 2695 طلباً لخدمة معلن عقاري، منها 320 للمنشآت، و2375 للأفراد، وبلغ عدد المسجلين في خدمة عقاري 1603 مستفيدين، والمنشآت العقارية المسجلة 349 منشأة.
ونوهت بتسجيل 1697 تفويضًا إلكترونيًا، فيما وصل عدد النزاعات العقارية المنظورة في المركز السعودي للتحكيم العقاري 19 نزاعاً عقارياً، داعية المتعاملين بالقطاع العقاري إلى سرعة تقديم البلاغات عن المخالفين من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لذلك. وفق “أخبار 24”.