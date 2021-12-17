الهلال الأحمر: إطلاق مشروع أجهزة الإنعاش القلبي في موسم الحج المقبل

أكد مدير إدارة الهلال الأحمر في مكة المكرمة، مصطفى بلجون، أنه سيتم إطلاق مشروع أجهزة الإنعاش القلبي في المشاعر المقدسة، خلال موسم الحج المقبل.
وأضاف، خلال حديثه في برنامج “120” المذاع على قناة “الإخبارية”، أن القوات الخاصة للحج والعمرة في المسجد الحرام تم تدريبهم على أجهزة الإنعاش القلبي.
ولفت إلى أن عدد من تم تدريبهم على هذه الأجهزة يتخطى 700 متدرب، مؤكدًا أن مرحلة التدريب مستمرة للكوادر العاملة سواء في وزارة الحج والعمرة، أو الحرم المكي، أو وزارة المالية.
فيديو | مدير إدارة الهلال الأحمر في مكة لمراسلنا: سيتم إطلاق مشروع أجهزة الإنعاش القبلي خلال موسم الحج القادم #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/2xCw26IRip
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 17, 2021
وفق “أخبار 24”.