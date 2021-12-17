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جديد المحليات > الهلال الأحمر: إطلاق مشروع أجهزة الإنعاش القلبي في موسم الحج المقبل
17/12/2021   3:50 م

الهلال الأحمر: إطلاق مشروع أجهزة الإنعاش القلبي في موسم الحج المقبل

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أكد مدير إدارة الهلال الأحمر في مكة المكرمة، مصطفى بلجون، أنه سيتم إطلاق مشروع أجهزة الإنعاش القلبي في المشاعر المقدسة، خلال موسم الحج المقبل.

وأضاف، خلال حديثه في برنامج “120” المذاع على قناة “الإخبارية”، أن القوات الخاصة للحج والعمرة في المسجد الحرام تم تدريبهم على أجهزة الإنعاش القلبي.

ولفت إلى أن عدد من تم تدريبهم على هذه الأجهزة يتخطى 700 متدرب، مؤكدًا أن مرحلة التدريب مستمرة للكوادر العاملة سواء في وزارة الحج والعمرة، أو الحرم المكي، أو وزارة المالية.

وفق “أخبار 24”.

الهلال الأحمر: إطلاق مشروع أجهزة الإنعاش القلبي في موسم الحج المقبل

جديد المحليات
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