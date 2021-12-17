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جديد المحليات > أول مرسى من نوعه على ساحل البحر الأحمر.. تواصُل العمل في تنفيذ “نادي جدة لليخوت”
17/12/2021   3:58 م

أول مرسى من نوعه على ساحل البحر الأحمر.. تواصُل العمل في تنفيذ “نادي جدة لليخوت”

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تتواصل أعمال تنفيذ مشروع نادي جدة لليخوت، الذي سيكون أول مرسى من نوعه على ساحل البحر الأحمر المتفرد بموقعه الاستراتيجي.

 وينتظر اكتماله مطلع مارس من العام المقبل، ليبدأ في استضافة مختلف الأنشطة البحرية، ضمن حزمة من البرامج لدعم قطاع السياحة البحرية وثقافة الترفيه، إلى جانب الإسهام في التنوع الاقتصادي، وتوفير فرص العمل للشباب. 

ويقام المشروع على مساحة 112 ألف متر مربع، وروعي في تصميمه استيعاب اليخوت الضخمة بأطوال تتجاوز 120 متراً، ضمن بيئة بمستوى عالمي، فضلاً عن تقديمه خدمات إبحار مثالية، وجملة ومن الأنشطة الرياضية والاجتماعية والترفيهية الفريدة. 

وسيكون النادي الميناء الرئيس لدخول اليخوت إلى المملكة من مختلف دول العالم ومرسًى لها، ومحطة توقف في منتصف الطريق لإبحار اليخوت من البحر الأبيض المتوسط إلى المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا، ويتميز المشروع بقربه من مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد ومركز المدينة. 

ويضم النادي العديد من المرافق، من بينها مارينا، وممشى خشبي، وخدمات فندقية راقية، ومركز صحي، ومركز لرجال الأعمال، بالإضافة إلى صالات للاحتفالات والفعاليات الاجتماعية، ومحال تجارية، ومطاعم. وفق “أخبار 24”.

نادي جدة لليخوت

نادي جدة لليخوت

نادي جدة لليخوت

أول مرسى من نوعه على ساحل البحر الأحمر.. تواصُل العمل في تنفيذ “نادي جدة لليخوت”

جديد المحليات
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