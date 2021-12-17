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17/12/2021   6:53 م

“التعليم” تحتفي غدًا باليوم العالمي للغة العربية

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تحتفي وزارة التعليم باليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف يوم غد (السبت)، 18 ديسمبر، تحت شعار “اللغة العربية والتواصل الحضاري”؛ للتأكيد على دورها التاريخي في بناء جسور التواصل بين الثقافات والشعوب.

وأكدت الوزارة أهمية تفعيل المشاركة في اليوم العالمي للغة العربية في إدارات التعليم، والمدارس، والجامعات، والملحقيات الثقافية، والمدارس السعودية في الخارج، وإقامة الأنشطة والفعاليات التي تعزز من الاهتمام باللغة العربية، سواءً حضورياً أو عن بُعد من خلال منصتي “مدرستي” و”روضتي”، إلى جانب قنوات عين التعليمية.

وتنظم الوزارة الأحد المقبل بمقرها احتفالية خاصة باليوم العالمي للغة العربية تحت رعاية وزير التعليم؛ لإبراز جهود المملكة في خدمة اللغة العربية، ومساهمتها في نشر علومها وثقافتها، وتوفير المنح الدراسية للمستفيدين من جميع أنحاء العالم.

اللغة العربية

وفق “أخبار 24”.

“التعليم” تحتفي غدًا باليوم العالمي للغة العربية

جديد المحليات
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