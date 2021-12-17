الدخل يصل حتى 15 ألفاً.. مواطنة كفيفة تروي قصة نجاح مشروعها لبيع الورود

روت مواطنة كفيفة قصة تحويل حلم إنشاء مشروع خاص بها لمحل بيع الورود إلى واقع، وعملها فيه بنفسها.
وأوضحت مآرب الجوهر في حديثها لبرنامج “120” بقناة الإخبارية اليوم (الجمعة)، أن فقدان البصر لم يكن حاجزا أمامها في تحقيق حلمها.
وأضافت أن المشروع يعني لها الكثير، وأنه ليس شرطاً أن تكون مبصرة حتى يكون لها طموح وأهداف.
وكشفت بأنها حصلت على لقب أول منسقة زهور كفيفة ومدربة معتمدة في المجال وحاصلة على شهادات فيه أيضاً.
وبينت أن المشروع مُجدٍ مالياً ودخله الشهري يتراوح ما بين 7 آلاف إلى 15 ألف ريال، كما قدمت شكرها لجمعية الإرادة التي رشحتها لبرنامج تابع لأكاديمية الإرادة والتي دعمتها كثيراً.
فيديو | سعودية كفيفة تكسر القيود وتعمل بمحل للورود.. ومآرب لـ #برنامج_120: البصر ليس شرط حتى أكون رائدة أعمال ودخلي الشهري من تنسيق الورود يصل إلى 15 ألف ريال #الإخبارية pic.twitter.com/pS9gH8hjiF
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 17, 2021
وفق “أخبار 24”.