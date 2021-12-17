إدارة النصر تطالب “حمدالله” بالشرط الجزائي

كشفت تقارير صحفية، عن أول تحرك من إدارة النصر ضد لاعبها السابق، المغربي عبدالرزاق حمدالله، عقب إعلان انتقاله إلى نادي الاتحاد.
ووصل إلى حمدالله خطاب فسخ عقده من قبل إدارة النصر وفقًا لـ” سعودي 360″، وطالبته الإدارة بالشرط الجزائي وتم إرسال الخطاب إلى اتحاد القدم.
وكان نادي الاتحاد قد أعلن، التعاقد مع عبدالرزاق حمدالله لمدة عام ونصف، في صفقة انتقال حر.
وفي سياق متصل، كشف الإعلامي الرياضي، وليد الفراج عن موعد انضمام مهاجم نادي الاتحاد الجديد، المغربي عبدالرزاق حمدالله لصفوف فريقه.
وأكد الفراج خلال برنامجه “أكشن مع وليد”، أن حمدالله من المتوقع وصوله إلى جدة خلال 3 أيام وسيخضع إلى برنامج تأهيلي لمدة 3 أسابيع. وفق “أخبار 24”.