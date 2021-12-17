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جديد المحليات > مزود بـ 200 قناة مجانية.. سامسونج تطلق حاسبها اللوحي الجديد ” Galaxy Tab A8″ بنهاية 2021
17/12/2021   10:24 م

مزود بـ 200 قناة مجانية.. سامسونج تطلق حاسبها اللوحي الجديد ” Galaxy Tab A8″ بنهاية 2021

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أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية للإلكترونيات، عن إطلاق حاسبها اللوحي الجديد Galaxy Tab A8، والذي سيتم طرحه في الأسواق الأوربية بداية من أواخر شهر ديسمبر الجاري، وفي الأسواق الأمريكية في شهر يناير 2022.

ويتميز الجهاز الجديد بشاشة موسعة بقياس 10.5 إنش، مع إطار نحيف بشكل ملحوظ، ونسبة عرض إلى ارتفاع مشتركة تبلغ 16:10، وتبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم 80%، مزوداً بمكبر صوت رباعي وبتقنية Dolby Atmos ما يوفر مشهداً صوتياً غنياً بالتفاصيل.

كما يمكّن Galaxy Tab A8 من الاستمتاع بالترفيه المباشر أو عند الطلب للمحتوى، حيث يأتي مع Samsung TV Plus وأكثر من 200 قناة مجانية، إلى جانب اشتراك شهرين من YouTube Premium دون إعلانات للمستخدمين الجدد.

ويأتي Galaxy Tab A8 ضمن سلسلة Tab A من سامسونج، إلا أنه تم تزويد كل من وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات بنسبة 10% لتقديم أداء أسرع وأكثر سلاسة، كما يتوفّر الجهاز بـ 3 ألوان وهي: “الرمادي، والفضي، والذهبي الوردي”، و3 سعات تخزينية وهي: “32 جيجابايت، و64 جيجابايت، و128 جيجابايت”. وفق “أخبار 24”.

مزود بـ 200 قناة مجانية.. سامسونج تطلق حاسبها اللوحي الجديد ” Galaxy Tab A8″ بنهاية 2021

جديد المحليات
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