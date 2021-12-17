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جديد المحليات > “سكني” يُعلن استفادة 55 ألف أسرة من “البناء الذاتي”.. ويذكّر بشروط الاستفادة منه
17/12/2021   10:25 م

“سكني” يُعلن استفادة 55 ألف أسرة من “البناء الذاتي”.. ويذكّر بشروط الاستفادة منه

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كشف برنامج “سكني” اليوم (الجمعة)، عن استفادة أكثر من 55 ألف أسرة من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي في جميع مدن ومناطق المملكة.

وأوضح البرنامج أن فترة الاستفادة هي من بداية شهر يناير حتى نوفمبر 2021، ضمن أكثر من 210 آلاف أسرة أعلن “سكني” عن استفادتها منها 169 ألف أسرة سكنت منازلها حتى نوفمبر الماضي.

وأكد أنه يُشترط للحصول على القرض المدعُوم للبناء الذاتي أن يكون المواطن مستحقاً للدعم السكني ويمتلك أرضاً سكنية، ورخصة بناء سارية المفعول، إضافة إلى توفر دخل ثابت يمكّنه من الحصول على القرض، وعدم الحصول على دعم سكني سابق . وفق “أخبار 24”.

ويأتي ذلك امتداداً لجهود البرنامج في تنويع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدمها بالشراكة مع القطاع الخاص لتسهيل تملّك مستفيديه من الأسر السعودية، بهدف زيادة التملّك السكني إلى 70% بحلول العام 2030

“سكني” يُعلن استفادة 55 ألف أسرة من “البناء الذاتي”.. ويذكّر بشروط الاستفادة منه

جديد المحليات
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