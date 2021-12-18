هل يجوز وضع صور فوتوغرافية للحيوانات أو الطيور بالمجلس؟.. الشيخ “السبر” يرد

ردّ أستاذ الفقه المقارن الدكتور سعد السبر، على استفسار حول مدى جواز وضع صور فوتوغرافية للطيور أو الحيوانات مثل الخيل والجمال في المجلس.
وقال السبر خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن أهل العلم اتفقوا على تحريم وعدم جواز الرسوم والمُجسمات، لكنهم اختلفوا في مسألة التصوير الفوتوغرافي.
ولفت إلى أن العلماء الذين أجازوا التصوير الفوتوغرافي في حدود الحاجة فقط، لكنهم رفضوا ما يتعلق بمسائل الذكريات وغير الحاجة.
هل يجوز وضع صور فوتوغرافية للحيوانات أو الطيور في المجلس؟
الشيخ د. سعد بن عبدالله السبر – أستاذ الفقه المقارن#يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/YJjy0k6AFa
— قناة الرسالة (@alresalahnet) December 17, 2021
وفق “أخبار 24”.