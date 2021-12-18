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جديد المحليات > هل يجوز وضع صور فوتوغرافية للحيوانات أو الطيور بالمجلس؟.. الشيخ “السبر” يرد
18/12/2021   9:49 ص

هل يجوز وضع صور فوتوغرافية للحيوانات أو الطيور بالمجلس؟.. الشيخ “السبر” يرد

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ردّ أستاذ الفقه المقارن الدكتور سعد السبر، على استفسار حول مدى جواز وضع صور فوتوغرافية للطيور أو الحيوانات مثل الخيل والجمال في المجلس.

وقال السبر خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن أهل العلم اتفقوا على تحريم وعدم جواز الرسوم والمُجسمات، لكنهم اختلفوا في مسألة التصوير الفوتوغرافي.

ولفت إلى أن العلماء الذين أجازوا التصوير الفوتوغرافي في حدود الحاجة فقط، لكنهم رفضوا ما يتعلق بمسائل الذكريات وغير الحاجة.

وفق “أخبار 24”.

هل يجوز وضع صور فوتوغرافية للحيوانات أو الطيور بالمجلس؟.. الشيخ “السبر” يرد

جديد المحليات
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