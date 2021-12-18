“الأرصاد” يوضح حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تكون السماء اليوم (السبت) غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة.
وقال المركز في تقريره عن حالة الطقس، إنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم، والرياض والأجزاء الشرقية من منطقة الحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
وأبان أنه سيستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية؛ على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.
وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-45كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 20-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.