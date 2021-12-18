بعد تقديمه نصف مليون لأسرته.. الأمير عبدالعزيز بن فهد يتكفل بمليوني ريال لسداد دين عن “الشمري”

أعلن الفنان فايز المالكي، اليوم (السبت)، أن الأمير عبد العزيز بن فهد، تكفل بمبلغ 2 مليون ريال لسداد دين عن مشهور “سناب شات” الفقيد محمد الشمري.
وقال المالكي، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إن صاحب الأيادي البيضاء الأمير عبدالعزيز بن فهد تكفل بـ 2 مليون ريال لسداد دين محمد غانم الشمري بعد وفاته مع ولديه.
وكان المالكي قد ذكر في وقت سابق اليوم أن الأمير عبد العزيز، قدم نصف مليون ريال كمساعدة لأسرة الفقيد الذي توفي مع اثنين من أبنائه خلال حـادِث مروري مروع.
وكان محافظ رفحاء، فراج العماني، قد زار المصابين من أسرة الفقيد الشمري، بالمستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية وسير الإجراءات الطبية المقدمة لهم.
وأظهر مقطع مصور، محافظ رفحاء داخل الغرفة التي جرى فيها تنويم بقية أفراد أسرة الراحل، كما أظهر المقطع اثنين من أولاد الفقيد، وهما بصحة جيدة. وفق “أخبار 24”.